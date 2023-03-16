春分（3月21日）即將到來，是24節氣中的第4個節氣，此時已進入明媚的春天，氣候宜人、風和日麗，《科技紫微網》運勢專欄分享春分由來和開運養生法，並點名生肖蛇、生肖雞運勢將超級旺，不僅愛情甜蜜能迅速升溫外，投資理財方面也容易獲利，可好好把握。

1、春之分界

春分之時，南北半球晝夜平分，是一年中最適合人的氣候，春分不僅平分了晝夜，還平分了春天。春分的分也代表著寒與暖的分界，春分之前，草木雖已青綠，氣溫卻仍春寒料峭，一旦春分之後空氣也逐漸回暖。

2、春之養運

在春雨的澆灌下，各種美食陸續登場，此時的莧菜、菠菜、A菜，正當鮮嫩。當令蔬菜不僅最富營養，也對當下的健康最為有益。古人說：「春不養夏易病」，若能趁著春天運食補養生，能有效降低夏天炎熱時帶來的身體不適。

春分這天的雨水或露水稱為春分水，收集此水後，可用手指沾取，輕點額頭和太陽穴，據說有助於提升智慧、財富和人緣。另外，想提升運氣，不妨多到戶外走走，吸收大地蓬勃回暖的能量。

▍生肖蛇：愛情桃花開

生肖蛇在春分這天受到月老眷顧。單身者將被粉紅泡泡包圍，與心儀對象告白成功機率高；有伴侶者也可得到愛情滋養，甜蜜場景常常上演，還有機會獲得伴侶親授新技能，互相幫助，感情迅速升溫。

▍生肖雞：福祿雙至

生肖雞在春分這天愛情得意、進財可觀。特別是單身者，有機會與心儀已久的對象結緣，感情進展迅速。甚至有利投資理財，從熟悉的領域下手易獲利，也可嘗試接觸新領域，因洞察力敏銳而抓住機運，邊學習邊賺錢。