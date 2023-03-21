清明節（4／5）即將到來，命理師楊登嵙在《旺好運》運勢專欄分享開運7撇步，包括寢具窗簾換成綠色、大門懸掛柳枝、出門踏青、放風箏和盪鞦韆去霉運、大掃除、祭祖保佑，其中在這天大掃除，將破舊鞋子及不用的家電丟棄，能增加家中的正能量。

【清明節開運7撇步】

1、寢具窗簾納旺氣

清明節屬於「木」的磁場，「木」的元素是綠色，所以可將寢具、窗簾等換成綠色，就能將春天的旺氣吸納。

2、大門懸掛柳枝

楊柳有強大的生命力，俗話說，「有意栽花花不發，無心插柳柳成蔭。」柳條插土就活，觀世音菩薩既然能手持柳枝蘸水普度眾生，柳條就自然有驅鬼避邪的作用，所以把柳枝又稱為「鬼怖木」，並有「取楊柳枝著戶上，百鬼不入家」的典故。

3、踏青納陽氣

清明節這天可和親朋好友走進大自然中，身體將會得到大自然的洗禮，並且能同時除去晦氣來促進新陳代謝。

4、放風箏去霉運

在清明節這天放風箏，象徵霉運伴隨清風送走。

5、大掃除

在清明節這天可進行大掃除，把破舊鞋子，損壞不用的家電、垃圾等丟棄，因這些東西有負面的能量磁場，清除後可增加家中的正能量。

6、盪鞦韆去霉運

在清明節這天玩盪鞦韆時可念「霉運去、好運來」，就能夠幫自己轉好運。

7、祭祖保佑

已故的祖先和我們有血緣關係，即使已故，也會和我們運勢磁場有關聯，當前往去祭拜、掃墓時，代表和他們進行交流和溝通，因此會在無形中給一些正能量。