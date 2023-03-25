錢包就像我們的隨身財庫，好的錢包風水不僅能夠守財，財運也能跟著旺起來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座的開財運顏色，只要選對適合的錢包顏色，不僅可帶來更多的財富外，也能讓自己獲得幸運女神的眷顧，甚至能增強領導力和決策力。

▍風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

風象星座可選擇光滑的材質和簡潔設計的錢包，將會更加聰明、理智和靈活，吸引更多財富和好運。

●黃色：代表財富、繁榮和幸福的顏色。使用黃色錢包可吸引財富和繁榮，為金錢運勢帶來積極的能量。

●綠色：代表自然、生命和財富的顏色。使用綠色錢包可增加財富和吸引好運，同時帶來平和與安全感。

●橙色：代表活力、創造力和熱情的顏色。使用橙色錢包可激發創造力和積極性，同時吸引財富和繁榮。

▍火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

火象星座可選擇閃閃發光的材質和有設計感的錢包，將會增加自信和魅力，獲得更多財富和好運。

●紅色：代表熱情、動力和力量的顏色。使用紅色錢包可帶來更多的自信和能量，吸引財富和繁榮，同時也可增強領導力和決策力。

●橙色：代表創造力、熱情和樂觀的顏色。使用橙色錢包可激發出創造力和積極性，吸引財富和好運，同時也可帶來更多快樂。

●金色：代表財富、繁榮和榮耀的顏色。使用金色錢包可吸引財富和好運，同時也可增加自信，帶來更多的榮耀。

▍水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座可考慮選擇富有藝術感的設計和質感優良的錢包，將對提升金錢運勢有幫助。

●藍色：代表信任、平和、智慧的顏色。使用藍色錢包可帶來更多平和與安全感，同時也可增加智慧和思考能力，吸引財富和好運。

●紫色：代表智慧、獨立和神秘的顏色。使用紫色錢包可激發智慧，增加財富運勢，同時也可帶來更多神秘感和獨立性。

●銀色：代表財富、權力和成功的顏色。使用銀色錢包可吸引財富和繁榮，同時也可增加自信和權力感，帶來更多的榮耀。

▍土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

土象星座可考慮選擇質感好的皮革材料，錢包將會更加耐用和實用。

●棕色：代表穩健、實用和可靠的顏色。使用棕色錢包可帶來平靜與穩定感，吸引財富和好運，同時也可幫助他們更好管理財務和投資。

●灰色：代表理智、堅韌和精明的顏色。使用灰色錢包可帶來更多的平靜與冷靜，增加財富和金錢運勢，同時也可幫助他們更好分析和理解財務問題。

●黃色：代表智慧、開朗和繁榮的顏色。使用黃色錢包可增加財富和吸引好運，同時也可提升智慧和創造力。