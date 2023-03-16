來春紛節，只要帶著野餐墊，就能享受春天輕旅行享受。(黃敬文翻攝)

新北市政府高灘地工程管理處18日、19日將在新北大都會公園推出「新北春紛節」，今年特別設計花朵造型的現場舞臺，設置「特色攤位」打造全台最大的春日市集，營造春日限定的浪漫氛圍，晚上還有金曲歌手輪番演出，讓遊客享受周末兩天最美的春天享受

此次「新北春紛節」的現場舞台是以春天綻放的巨大花朵為主軸，配合手繪插畫風格，營造童趣氛圍，表演者將在美麗春紛花朵中綻放演出，讓來到現場的民衆就像是進入了巨大的花花世界，其中該舞台的設計團隊，更是由獲金鐘獎肯定的李信興帶領的「調皮工作室」團隊操刀，配合多重裝置藝術，白天晚上都好拍。

此外連續兩天都有音樂饗宴，分別為18日第一天的「金獎之夜」及19日第二天的「國際之夜」，由多位榮獲金曲獎的藝人及國際知名樂手接力演出，還有榮獲金曲神秘新人？te壞特，及金曲唱作小天后孫盛希帶來「希式風格」狂想曲作為壓軸嗨翻全場，現場也有多場Swing Dance教學，邀請民眾與春天共舞。

除了聽歌、跳舞，高灘處還為大家邀集了三大品牌市集，「有趣市集」為大家提供異國餐飲，「水水市集」强推獨立設計的帶春日色彩的手作，「愛手創」推出職人最具溫度文創手作繽紛你我生活。春日百攤，吃的玩的用的都有，展現富饒春日氣息，帶給民衆最美春天享受。

活動現場還有免費限時限量的精美小禮，凡是到場穿著波西米亞風或春天花朵的服飾、飾品的民衆，就有機會獲得每日限量1000份的春花綻放髮帶或波希米亞羽毛頭飾，還有每日限量500份的「春天來了必備野餐墊」給民眾免費領取。

高灘處長張修銘表示，這次活動會場就位於三重捷運站旁，歡迎前來參加的民眾多多利用大眾交通運輸，另周邊也有多處停車場，方便民眾停車。喜歡爵士、音樂、逛市集的民眾，千萬不要錯過，今年新北春紛節絕對讓你今年春天留下繽紛回憶。