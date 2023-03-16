38歲的金鐘視帝姚淳耀，與穩定交往11年的服裝設計師女友林羿今年1月11日登記結婚，他近日受訪首度公開突然決定結婚始末！坦言兩人一直有在討論要不要結婚，但沒有決定怎麼做，直到之前去上《綜藝玩很大》時跟坤達同住3天，聊起婚姻時，坤達一句「兩人結婚後關係會更緊密」，讓他開始有了「好像可以」的想法，但真正決定登記結婚的關鍵，是因為「買房」！

姚淳耀與設計師女友林羿1月11日登記結婚。（青春期提供）

姚淳耀說，他跟老婆都是租屋族，這兩年都在看房，「前陣子突然看到一間很喜歡的，很快就下訂、衝動買房！」因原本想等2、3年後房價降一點再買，所以他的積蓄都拿去投資股票，想靠投資慢慢存頭期款，結果突然看到北投這間很喜歡的房子，他和老婆都不想再錯過，就決定買了，他還回家借一半頭期款，且買房之後就有很多現實問題，他查了稅法，發現結婚後稅好像比較省，「為了省錢，覺得結婚好像可以，就打電話問她：妳覺得我們是不是可以結婚？ 她也沒有遲疑，在電話裡很爽快答應，那時候還在走貸款申請，覺得心裡很踏實」。

姚淳耀與設計師女友林羿1月11日登記結婚。（青春期提供）

他表示，以前沒真的開口求婚，但會跟另一半討論結婚話題，當時兩人都覺現況很好，擔心結婚會變兩家人的事，怕麻煩，「但現在有房子，有共同目標可以一起努力！房子也是夫妻兩人共同登記」。

被問求婚過程，姚淳耀說，決定買房、結婚後，因為老婆叫「林羿」，她自創的品牌名稱也是，「我想說太好了，準備在12月31日到我們認識的海邊求婚，然後隔天去登記，結婚紀念日就是0101，是她名字林羿01的音，結果我27、28日左右突然就確診，一確診就11天，1月1日根本無法登記，後來想說1月11日，也是01，我們又在一起11年，也滿好的。而且重點是我們要趕在買房前先登記！哈！」被虧急著結婚登記的原因竟然是為了「省稅金」，且求婚儀式就這樣不了了之。

金鐘視帝姚淳耀完成結婚買房人生大事。（青春期提供）

為了繳每個月6、7萬的房屋貸款，他說現在也還沒準備婚戒，且暫時沒有辦婚禮和「做人」計畫，「現在都在想房貸！因為演員收入不穩定，所以會很省，現階段先存錢、投資。」他透露新房房價2000萬、貸款1800萬，他跟老婆各負擔一半房貸，還自招真的不是浪漫的人，曾經送她情人節禮物，結果送了兩次一樣的帽子，被老婆虧「你知道你已經送過我一頂一樣的帽子嗎」。