美國許多學生都會趁每年3、4月春節長假狂歡，但喬治亞大學女大生柏克（Liza Burke）和多名友人到墨西哥享受假期時，突然感到劇烈頭痛而決定留在房內休息，怎料，等朋友們返回時發現她陷入昏迷，送醫後被診斷罹患先天性的血管畸形，導致她腦出血部位的血管幾乎全亂了。

據《紐約時報》報導，就讀大四的柏克和友人到墨西哥觀光勝地聖盧卡斯（Cabo San Lucas）享受最後的大學春假，卻於行程第二天早上感到劇烈疼痛而不得不中止行程，並在服下止痛藥後留房休息。然而，柏克的朋友不久後便發現她陷入昏迷並緊急送醫。

醫師檢查後確認柏克有腦溢血症狀，與發現她罹患先天性的「動靜脈畸形」，此疾病會導致血管不規則的連結動脈、靜脈，與造成血管糾纏，從而影響血液輸送。柏克在進行部分顱骨移除手術後，暫時以維生系統保持生命跡象，其親友也在「GoFundMe」發起募款，與祈禱她盡快康復。

據悉，動靜脈畸形是導致年輕人中風的常見病因，本應經微血管分流的動脈血液，因腦內微血管發育不全使動脈血流直接進入靜脈，導致靜脈因血流過大、破裂而造成中風；如堆積成血塊則可能引發腦損傷、癲癇及聽覺視覺受損。

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