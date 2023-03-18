企業18年甲級男女排球聯賽挑戰賽於18日在天母開打，女子組由上周季後賽輪空的種子隊台北鯨華對戰高雄台電，面對此役台北鯨華拿出例行賽冠軍隊伍的實力，攻守皆展現穩定的好表現，最終以25比15、25比23、25比20，直落三迅速帶走比賽的勝利。

首局台北鯨華由Bia先馳得點，隊友林書荷、吳芳妤紛紛來到前線輸送火力，輪番接力精彩的扣殺，加上快節奏的打法，使高雄台電打得喘不過氣，最後在高雄台電攻擊出界下，由台北鯨華迅速拿下第一局的勝利。

第二局高雄台電黃瀞萱不甘示落發出戰帖，率先攻下第一分為球隊重振士氣，接著兩隊經歷漫長的追逐，雙方互有領先，分數緊追不放，台北鯨華的Bia與林書荷不斷以強力的進攻，試圖壓制住對手，高雄台電的李姿瑩在此局扮演核心要角，帶領球隊追平比分並超前，陳姿雅的斜線攻擊也在緊要關頭有所貢獻，分數持平來到21比21，雙方再次陷入拉鋸，最終由台北鯨華林書荷強勁的一擊，終結掉此局。

第三局防守端近乎無堅不摧的臺北鯨華，使高雄台電難以有效突破，雖然黃芯瑜和黃瀞萱不斷嘗試進攻，最後仍不敵台北鯨華較靈活多變的攻勢，在Bia、吳芳妤、林書荷多點開花的攻勢下，由台北鯨華獲得本場比賽的勝利。