美國男星藍斯瑞迪克（Lance Reddick）在基努李維主演的《捍衛任務》中，飾演一名全能的飯店經理，系列電影每集都有他，也被影迷大讚是「最佳綠葉」；《捍衛任務4》24日將在美國上映，卻傳出藍斯瑞迪克於家中猝逝，享壽60歲，而他IG最後一篇貼文正是生前最後模樣，湧入大量粉絲哀悼。

綜合外媒報導，藍斯瑞迪克美國時間17日早上，被工作人員發現猝逝在洛杉磯住處，享壽60歲；藍斯瑞迪克逝世後，留下妻兒3人，而與他共事過的演員和工作人員都非常難過。雖然死因不詳，但有執法部門知情人士透露，藍斯瑞迪克是自然死亡。

藍斯瑞迪克驚傳在家中猝逝，享壽60歲。（圖／摘自Lance Reddick IG）

藍斯瑞迪克在IG最後一篇貼文正是他猝逝前，愜意地在家中與4隻愛犬的合影，讓眾人都難以置信他就這樣無預警離開人世；藍斯瑞迪克死訊曝光後，有許多網友到他的IG留言哀悼，「太震驚了，我們會想念你，謝謝你」、「安息吧，我最喜歡的演員」、「看了好心碎，沒想到60歲就可能自然地死去」。

電影《捍衛任務4》24日將在美國上映，該片也成為藍斯瑞迪克的遺作，他從2014年《捍衛任務》第一集就加入，之後集集都有他的戲份；儘管藍斯瑞迪克並非主角，但他所飾演的飯店經理在整部電影中有畫龍點睛效果，令不少影迷惋惜，沒機會再看到他了。