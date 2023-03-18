《疫起》正式預告。（CATCHPLAY提供）

《我們與惡的距離》金獎導演林君陽打造共感式衝擊震撼鉅作《疫起》，故事取材自20年前的SARS封院事件，透過身處院內的人物，不論是醫護人員、病患、家屬或是潛入採訪的記者，內心的掙扎、害怕，到挺身而出、犧牲守護，來詮釋「面對的勇氣」。

王柏傑飾演經歷生死第一線醫生。（CATCHPLAY提供）

今日釋出正式預告，以男主角王柏傑、曾敬驊身穿防護衣及口罩，站在通往醫院B棟走廊揭開無預警封院，醫院劃分AB兩棟管制病毒感染擴散的未知恐懼，而兩人將走向這道兩棟大樓之間的唯一連結，由王柏傑飾演經歷生死第一線醫生，對電話中的家人說：「爸爸要等病人好了以後才可以離開。」真實氛圍令人不捨。

飾演外科主任的金馬影后謝盈萱面臨突如其來的封院，成為掌握撤離的關鍵人物，更被王柏傑私下求助讓自己可以在第一批撤離名單內，逃離被病毒恐懼壟罩的醫院。導演林君陽有感而發：「這部電影帶給大家的共感，不論是20年前或是現在，我們都曾經歷面對恐懼的共同感受，但因為勇敢，我們挺過來了。」

曾敬驊和項婕如飾演一對醫護戀人。（CATCHPLAY提供）

曾敬驊飾演的醫護人員臉上露出滿滿口罩壓痕，和項婕如這對醫護戀人面對隔離的困境互相支持彼此，盼望解除隔離，回到從前的生活，項婕如揪心喊話：「你不會是一個人，我會一直陪著你，我們都要好好的。」而飾演記者金有中的薛仕凌則不擇手段潛入醫院，冒著染疫風險，為疫情擴散做真實報導，他說：「這裡就像戰爭一樣，我在第一線，很幸運。」電影《疫起》將於4月14日上映。