【愛傳媒簡秀枝專欄】紅色塑膠水管，搖身一變，呼呼作響，成為國家音樂廳的聲響器樂，台灣作曲新秀梅宇軒（1996-）艶驚四座，令人膛目結舌。

梅宇軒是在國家音樂廳「一分鐘交響曲作曲計劃」中，藝高人膽大，作了破天荒的嘗試，效果奇佳。

由台積電文教基金會、國家交響樂團以及台北藝術大學共同合作的「樂無界計劃」，梅宇軒在該計劃的「一分鐘交響曲作曲」中，以《藍色眼淚》創作曲，脫穎而出。在3月17日晚間在國家音樂廳「璀燦之聲-孟德爾頌之夜」中，愛沙尼亞籍指揮歐拉里·艾爾茲（Olari Elts，1071-）率領NSO進行該曲的世界首演，嶄新創意，引發關注。

「藍眼淚」是馬祖代表的生態景象，每年4月到7月間，總是吸引遊客慕名賞遊，而藍眼淚的奇蹟，其實是島礁密佈的海域中，當海浪拍打岸邊，夜光藻（又稱夜光蟲）受到刺激，形成藍光，同時隨著潮汐變化，增減數量，造成明暗閃爍度的變化，唯美唯俏。

今年27歲的梅宇軒，帶著文青式的靦腆，剛從北藝大畢業，師𠄘林京美，學習作曲，2年前，曾由德國指揮家準‧馬寇爾（Jun Markl，1959-）與NSO首演他的第一首管弦樂團編制曲《鯨落》，受到好評，今年再接再厲，以大自然為素材，他刻意跳脫五聲音階，避免陷入傳統窠臼，因此，墊高視角，再創作《藍色眼淚》，再度贏得掌聲。

梅宇軒第一次入選交響曲的《鯨落》，係以音樂描繪鯨魚的逝去，成為海洋生物的美味佳餚，提供延續萬千生命的養分。梅宇軒藉由該意象，希望喚起人們對於海洋生態的關注。該場音樂會中，首演效果奇佳，透過音樂啟發人心，對大自然未來，寄予厚望。

對自己高要求的梅宇軒，隱約感覺到自己創作上的瓶頸，他害怕自己在特定旋律中，逐漸僵化，力求突破。因此，他把創思導向汪洋大海，希望從滔滔浪潮拍打礁石岸邊，透過海水的波動，力度大小、速度快慢，不同瀕率中，對於寄生夜光藻（或稱夜光蟲）的刺激不一，會有不同的光亮，𣿬聚成忽明忽滅的閃爍，串接出珍珠般的藍色勝景，如訴如泣，誓相守長繾綣，歲歲年年。

意境很好，創思無限，但如何成為交響樂曲，梅宇軒膽大心細的梅宇軒，以兩個音樂想法去組成，透過固定音型的展延、壓縮與音色變化，作為呈現過程。

首先，運用第一個音樂想法，固定音型的展延、壓縮，營造海的不規則性，絃樂的固定音型，在展延、壓縮的音型中，描繪不規則的海浪與藍眼淚的閃爍色澤，該音型貫穿樂曲頭尾，並互相呼應。

其次，藉由第二個音樂想法，音色的變化過程，描繪藍眼淚海浪，自遠而近，直搗岸邊礁岩，絃樂由實音變化，到自然泛音的音色搭配，並在木管、銅管、打擊中，尋找相似音色作融合，景距與視角，由遠而近。

為了製造泛音，梅宇軒在創作中，以弓毛摩擦木琴發聲，甚至不惜奇發異想，梅宇軒到水電行，買來兩段鮮紅水管，帶入舞台上，讓擊樂手以轉圓圈方式，高高甩動水管，發出聲響。男樂手臂力強，水管在快速規律的甩動中，呼呼作響，盈貫耳際；女樂手動作相對溫和，手拿紅水管，同樣轉圈甩動，音色相對醇美柔和，兩條水管流洩出的音色、音高與音質，不很相同，觀眾靜坐席位，有如春暖花開的四月天，佇立在馬祖海域，任思緒飛揚，閃爍繽紛、忽明忽暗，藍色眼淚，有如大珠小珠落玉盤，無邊無際！

一個世紀前，奧地利作曲家馬勤（Gustav Mahler，1860-1911）在時代的邊緣，擁抱全宇宙，他的創作曲中，有詩歌語詞、送葬曲入樂，更不乏精彩器樂，例如，牛鈴、木鎚、鈸、鑼、鐘、鈴鼓、樂鞭、三角鐵、風鈴等，應有盡有。

世界風水果然輪流轉，年輕作曲人也用他們的新創意，把不該屬音樂殿堂的各種現成物，帶進音樂廳，作為聲響的替代物，琳琅滿目，完全不讓大師專美於前！

作者為典藏雜誌社社長

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