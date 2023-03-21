宜蘭國立羅東高中大學繁星推薦27位同學通過篩選、錄取，成績亮眼。（吳佩蓉攝）

大學繁星推薦今（21日）放榜，國立羅東高中有66位同學申請，27位同學通過第一階段篩選、錄取，其中錄取國立台灣大學有3位，國立大學共有17位；另有5位通過醫學系的第一階段篩選，準備第二階段指定項目甄試，分別為國立台灣大學、國立陽明交通大學、台北醫學大學、慈濟大學及高雄醫學大學。

而錄取國立台北大學法律學系財經法組的黃心雅為新住民第二代，4歲前全家住雲林縣，父母離異後跟隨媽媽到中國陝西生活，因嚴重沙塵暴、環境不適應，在9歲時搬回宜蘭與姑姑、姑丈同住，就讀台灣小學三年級，得重新學習注音和英文，雖然起步比別人晚，需花更多精力學習，仍樂觀以對，也都未上過補習班。

黃心雅說，在學校參加辯論社團，後來轉至法律邏輯思考社，讓她對法學更有興趣，平時利用晚上3至4個小時複習課業，累了就看電視、散步或放空來紓解壓力；因家庭因素，在申請台大時文件無法交齊，遇到相關法律問題，遂畢業後想留在台灣發展，想從事司法官或律師，為弱勢發聲、捍衛他們的權益，她覺得台灣真的很棒。

另錄取台大法律學系法學組的方昕旎，未來想當司法官或律師，多多了解社會議題幫助更多人，因學校有開「法庭有議思」的課程，課程中學到滿多法律相關的知識，跟同學討論同時也激發出自己很多想法，也從作業報告中看到白玫瑰運動， 講述恐龍法官的由來，才發現原來是法條上解讀的問題，所以想要更深入了解法律。