台北市長蔣萬安上任將滿3個月，外界質疑不少新政策都要花錢，恐怕要追加預算。前台北市長、民眾黨主席柯文哲22日表示，若一直追加減預算，明年5月結算時就會被看見，「潮水退了，就知道誰沒有穿褲子。」

柯文哲今早率民眾黨4位議員拜會台北市議會議長戴錫欽，會後接受媒體訪問。對於蔣萬安推新政策恐需要追加預算，柯文哲表示，重點是財政收支平衡，如果收入很多，可以多支出一點，也要把預算、決算等財政記錄做好。

他提到，二備金僅9億元，花完就沒了，無法再多用。如果一直追加減預算，屆時結算就會被大家看見，「人家說潮水退了，就知道誰沒有穿褲子」。

針對蔣萬安將恢復YouBike前30分鐘免費，柯文哲表示，做事要有科學根據，當時擔任市長前30分鐘免費，發現1個月只坐1次的人佔70％，代表有些人因為不用錢就猛騎，導致車子數量不夠，擠壓到用YouBike通勤的民眾。建議蔣萬安先搜集統計數據，府內做政策辯論再決定。