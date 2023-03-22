大谷翔平投打表現優異，拿下最佳指定打擊及最佳投手。（美聯社）

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日本代表隊奪下隊史第3座WBC（世界棒球經典賽）冠軍後，大會選出了本屆賽會最佳陣容，甫獲MVP的大谷翔平包辦投手及指定打擊2個位置，隊友吉田正尚拿下一席最佳外野手，張育成則是獲得大會最佳一壘手肯定，成為陣容中唯一一位未進入八強階段的球員。

大谷翔平7場比賽都有出賽紀錄，作為打者繳出打擊率4成35、上壘率6成06，敲出1轟並貢獻8分打點，打出10支安打及跑回9分都是本屆賽會最高，大谷也以投手身分出賽3場，拿下2勝及1次救援成功，防禦率僅1.86，以投打二刀流的表現，帶領日本隊以全勝姿態獲得冠軍。

吉田正尚也在7場比賽中全數先發，打擊率高達4成09、敲出2轟，送回13分打點打破大會歷史紀錄，吉田正尚從八強賽開始接掌第4棒位置，並與墨西哥一役中打出讓日本起死回生的3分炮，是整條打線的重要支柱。

雖然沒有辦法闖進八強，仍無法掩蓋張育成的搶眼表現，只出賽4場比賽便敲出全隊最多的8分打點，對義大利及荷蘭分別貢獻重要全壘打，打擊率高達4成38，以WBC官網數據來看，張育成OPS值1.438為一壘手中最高，打擊率也在同位置上只輸給韓國朴海旻及多明尼加坎德拉瑞歐（Jeimer Candelario），拿下A組MVP的張育成獲得最佳一壘手是實至名歸。

2023年經典賽最佳陣容

投手：大谷翔平（日本）

投手：山多沃（Patrick Sandoval，墨西哥）

投手：羅梅羅（Miguel Romero，古巴）

捕手：裴瑞茲（Salvador Perez，委內瑞拉）

一壘手：張育成（中華隊）

二壘手：拜耶茲（Javier Baez，波多黎各）

三壘手：孟卡達（Yoan Moncada，古巴）

游擊手：崔伊騰納（Trea Turner，美國）

外野手：阿羅薩雷納（Randy Arozarena，墨西哥）

外野手：卓奧特（Mike Trout，美國）

外野手：吉田正尚（日本）

指定打擊：大谷翔平（日本）