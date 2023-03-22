ØZI日前於香港SPACE CLUB演出。寵粉的他當天身穿ADICA演唱會周邊背心TEE，露出帥氣刺青以及精壯手臂，一連熱唱〈hair tie〉、〈B.O.〉、〈Slide〉、〈Issues〉、〈LAVA!〉5首經典歌曲，引起粉絲熱情尖叫。

他笑說：「It's amazing！我新專輯是去年在SPACEPORT 同時期完成的，這次再跟著SPACEPORT來到香港，love you guys 。」而在演出時，ØZI超近距離貼近觀眾，甚至拿起粉絲手機自拍同樂，超帥氣演唱引發台下粉絲熱情尖叫，嗨翻整場派對。

全球獨家以綠能永續為核心理念的「SPACEPORT 太空港」去年舉辦「太空港音樂藝術嘉年華」是全世界首個使用100％乾淨能源的戶外音樂節，使用了超過10萬度綠電。今年「SPACEPORT 太空港」再推全新力作，將在7月舉辦以韓國饒舌音樂為主題的嘉年華「太空港：遊戲開始」。