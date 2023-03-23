不少人都有肛門搔癢的經驗，出門在外總是感到非常尷尬，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專指出，肛門搔癢主要由3個原因引起，包含糞便殘留物、濕疹或異位性皮膚炎、痔瘡，建議平時不但要溫柔地對待肛門，將其清潔乾淨，也要避免摩擦、刺激，就能減少肛門搔癢發生的頻率。

▎糞便殘留物

排便後殘留在肛門周圍皮膚的糞便殘渣，如果清潔不徹底，常常會導致肛門區域感到刺激或搔癢，因為從肛門排出的大量消化液體、細菌和其他從腸道排出的分泌物質，都會刺激肛門周圍皮膚，進而引起搔癢，而糞便會殘留在肛門口主要有2個原因。

1、擦拭不當：排便後擦拭不充分或不當，都會導致糞便殘留。建議以輕柔的手法擦拭屁股，並使用足夠的衛生紙或濕紙巾以確保徹底清潔。

2、腹瀉、稀便：腹瀉或稀便容易沾在肛門囗皺摺凹陷處，會使清潔肛門變得困難，導致糞便殘留和刺激。

▎濕疹或異位性皮膚炎

有濕疹困擾或異位性皮膚炎的患者，由於皮膚到處都有不同的慢性發炎，肛門口附近的皮膚也可能發炎，進而引發肛癢。

▎痔瘡

痔瘡是一種常見的肛門口疾病，會使肛門口發炎，且常伴隨肛腸黏液，容易刺激肛門口附近皮膚，導致紅腫癢。除此之外，腫大的痔瘡可能和內褲產生摩擦，尤其是丁字褲，以及過度肥胖者也容易造成摩擦，導致肛門周遭受到刺激，引起皮膚搔癢。

黃軒表示，若想正確處理肛癢，必須保持肛門乾淨，用溫和的肥皂和水輕輕清洗，結束後再將肛門周圍輕輕擦乾，而不要大力摩擦；平時則建議穿透氣、寬鬆的內褲，盡量少穿丁字褲，以免過度摩擦；同時也要少用含有香料或刺激性化學成分等物，選擇低過敏性洗衣粉和織物柔軟劑洗內褲；但若是痔瘡引起的肛門搔癢，就建議前往就醫。