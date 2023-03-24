毒蟲拒捕衝撞警車 遭警連開3槍還想逃

林姓毒品通緝犯近日窩藏在新竹縣芎林鄉社區，警方接獲線報後，鎖定一戶民宅，在22日埋伏時，趁著林男外出，當場表明身份，喝令停車受檢，林男見狀竟試圖開車衝撞，警方同時也擊發3槍制止，林男竄逃時，同夥趁機企圖從後門逃逸，兩人最終仍被警方抓捕。

芎林分駐所日前接獲情資，發現新竹地檢發布毒品通緝犯林男，駕駛自小客於本出沒芎林鄉，警方發現蹤跡後，凌晨時分跟監至文華街民宅。警方隨即調派人力，前往民宅埋伏，趁林男上午出門時，當場表明身份，喝令停車受檢，林男見狀開車衝撞，所長陳宇揚隨即擊發3槍制止，林男仍企圖拒捕，隨後往附近老舊社區內逃竄無門，被在場員警合力擒獲。

另一有詐欺、毀損、傷害案通緝等前科的呂姓同夥，於民宅內知悉警方執行圍捕，企圖從後門逃遁，仍為在場埋伏守候偵查人員當場壓制逮捕。全案查扣K盤1個及殘渣袋等毒品證物，依毒品、詐欺、毁損、傷害通緝及妨害公務罪移送偵辦。

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