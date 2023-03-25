桃園狒狒脫逃事件引發注目，六福村因此捲入風波，被認為是狒狒飼主，官方也緊急出面澄清，表示園內狒狒沒有少，但仍遭到揶揄。劍湖山世界臉書一篇PO文，酸味十足，也讓網友笑翻，直問「小編早上喝辣椒水嗎」。

劍湖山臉書粉專23日PO文：「別人家遊樂園的潑猴有沒有跑出來我是不知道啦，但我們這裡沒有任何金剛大逃亡，一 隻 都 沒 有 少，請山友們放心，歡迎大家這個週六日還有清明連假來劍湖山看牠」，還不忘宣傳自家上映到5月的猛龍金剛大對決實境劇場，並貼出金剛的照片。

PO文一發出，網友也紛紛留言：「小編真派」、「小編早上喝辣椒水嗎？」、「馬上撿到槍耶」、「友誼的小船說翻就翻」、「小編今天很嗆喔」、「小編真會，可以加薪了」，就連觀光局也回覆「好險跑出來的不是這隻」。

截至目前，脫逃狒狒仍未被捕獲，桃市農業局表示，根據通報足跡方向，將分4路人馬，鎖定新屋頭洲約500公頃範圍，首要任務就是找尋狒狒位置，若發現其蹤跡，將安排圍捕計畫於白天抓捕。