台中一名已婚男警趁女子報案時記住她手機號碼，慌稱單身展開追求，並與對方發展婚外情，事後女子發現自己竟是小三，加上男警說好每月給她6000元零用錢卻賴帳，於是怒告對方性侵，並到臉書爆料男警惡行，怎料正宮看到文章發現2人姦情，憤而和丈夫離婚並向小三提告求償150萬元；法官勘驗證據發現女子知道男警已婚身分，判她須賠償給付正宮5萬元，可上訴。

據判決書指出，正宮主張與丈夫結婚20餘年，但丈夫自2021年底開始經常徹夜不歸，因丈夫擔任警察，需值夜班，她尚不生疑，但去年2月28日她與女兒共同瀏覽臉書社團「爆料公社」時，發現該粉專頁面有公然貼出丈夫照片，並揭露其全名及警編、個資等資料之貼文，稱丈夫因涉嫌性侵及不正常男女關係之罪名，被記大過及調職。

經質問後，丈夫坦承因小三來派出所報案而認識，兩人進而開始交往，他開始經常夜宿小三家並與其發生性行為，事後因小三要求每月他給付8000元零用錢，他砍降至6000元，後來乾脆不給付，2人因而發生爭執，小三才以打110報案遭他性侵；正宮控訴小三行為已侵害她的配偶權，致她與丈夫離婚，因此向小三提告求償150萬元。

法庭審理時，小三未到庭僅提出答辯狀，辯稱人夫藉由她去報案時留下的手機號碼，開始不斷對她大獻殷勤，還自稱是單身，事後她發現對方已婚，驚覺受騙便立即與人夫切斷男女朋友情份，並向分局舉發，對方也因此遭記大過及調地處分。

法官勘驗2人對話紀錄，發現小三曾自承於2022年2月間即知悉人夫已婚之情，仍於同年3月19日在對方離婚前，與人夫有半裸躺在床上拍照行為，已侵害正宮配偶權，判小三須賠償給付正宮5萬元，可上訴。