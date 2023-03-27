傳統醫學系、電機系等科系都相當熱門，甚至錄取分數最高。一名網友發問，「為什麼醫學系學生一直叫人快逃」，PO文曝光後掀起討論，過來人揭慘況：「同校最早當診所院長的都倒了！」

原PO在批踢踢發文，他看了YouTube發現，原來當醫生有不少壞處，甚至有很多醫學系學生在匿名論壇建議，考完學測、指考的高三生要慎選，「想當醫生不如去台積電，理工碩一畢業進台積電的薪水，已經贏過那些選醫科的高中同學了」。

不少網友認為，現在當醫生沒有以前那麼吃香了，雖然仍是高收入族群，但工時更長、更累，「不小心還會惹上醫療糾紛」、「工程師犯錯不會上法院」、「現在當醫生很慘，被綁死在醫院錢又不多」。

「同校最早當診所院長的都倒了」，過來人指出，「健保因少子化，漲到跟自費差不多，倒的就是診所」、「醫生賺的錢剩下30年前的三分之一，再加上通膨，慘不忍睹」。

不過也有網友強調，當上醫生可以做一輩子，不喜歡待在大醫院還可以自己開業，「牙醫、皮膚科、醫美等，現在輕鬆又好賺啊」。