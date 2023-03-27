逃脫狒狒終於在今天下午落網，不料狒狒卻遭到獵槍擊中左胸，失血過多死亡，震驚各界，桃園市農業局澄清，市府參與人員僅配置麻醉槍，且無委託外部人員加入，疑似是遭新竹縣政府農業處委託的合法獵人擊斃，對於這起槍擊案羅生門，桃園市農業局晚間終於發布4點聲明對外說明。

林姓獵人到富岡派出所說明案情。（中天新聞）

針對狒狒於27日在捉捕過程中傷重死亡，農業局表示，第1點，接獲通報後，本局負責捕捉的麻醉槍使用人員於下午15時25分到達，當時已有另組非本府人員在場，當時狒狒已倒臥在地，因事發地點光線昏暗，本局人員接近狒狒時並未發現槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救並就近轉送六福村動物園救治，經六福村救治發現是槍擊擊中左胸。

第2點，農業局已向警方報案，約詢今天在場使用槍枝的人員，經查是1位使用獵槍的獵人擊發，該名獵人向警方表示是受新竹縣政府農業處委託，至於該名受委託人員為何到現場，仍須警方釐清。

第3點，從23號接獲通報至今，團隊捕捉方式皆為使用麻醉槍，並無使用槍械，為求慎重，今天捕捉人員皆已前往楊梅富岡派出所說明，以釐清相關情況。第4點，今早狒狒出現在台鐵富岡機場時，因該地鄰近新竹縣，本局也在第一時間通報新竹縣政府在案。