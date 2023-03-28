甫播畢的韓劇《浪漫速成班》男主角鄭敬淏，因精湛演技受矚目，戲中他身材削瘦有型，很難想像184公分的他曾經胖到90公斤，根據陸媒報導，他是透過4個飲食運動訣竅健康瘦身，包括每天慢跑1.5小時、每周3次到健身房、遵循高蛋白低碳水飲食法、避免含糖飲料。其中，想喝甜飲時，他會以無糖豆漿來取代，解渴同時也補充優質蛋白質。
根據《搜狐網》報導，鄭敬淏在中學時期曾胖到90公斤，後展開減肥計畫，3年時間減了20公斤，並維持精瘦身材至今，主要是透過4個飲食運動習慣。
1. .每天慢跑1.5小時：除了可以有效控制體重外，固定運動還可降低血壓、改善心血管健康、釋放壓力情緒、提升睡眠質量。
2. 每周3次進健身房：因應戲劇對體態的嚴格要求，他每周至少進行3次的重訓，讓他外型顯得精瘦有型。
3. 高蛋白低碳水飲食：他採用高蛋白低碳水的飲食方式，只吃原型食物，蛋、鮭魚、雞胸肉等，食用高纖維的蔬菜，如花椰菜。他並少吃澱粉食物，改以豆腐等豆類、燕麥來增添飽足感。
4. 避免含糖飲料：由於含糖飲料會增加身體負擔，且易引發糖尿病等疾病，他會避免喝含糖飲料，若真想喝飲料，會以無糖豆漿來取代，既解渴也補充優質的蛋白質。
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