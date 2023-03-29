日本「桌球天后」福原愛2021年與江宏傑簽字離婚，5年婚姻宣告結束，不過與橫濱男爆出不倫風波，導致聲勢一落千丈，未料在離婚將滿3年之際，突然曬出一張合照，接著感性表示：「有點想你了」，引發網友關注。

福原愛昨(28日)在微博發文寫下：「最近工作的時後一直在一起，突然不在一起，有點想你了」，曖昧字句讓網友好奇所指對象是何人？接著看到她附上的照片，才知道是在說閨密劉詩雯，照片中只見劉詩雯搭著她的肩，兩人對著鏡頭擺出甜美微笑，難得相聚的好心情全寫在臉上，福原愛接著透露對方生日要到了，接著暗示劉詩雯的粉絲是否已經準備好，還不忘公開私下互動：「照片上我鼻子中間起了個痘，雯兒一直說我這個痘太可愛了，到底咋回事」，簡短幾句話透露出兩人的好交情。

福原愛曬出與閨密劉詩雯合照，引起網友熱議。（圖／福原愛微博）

對此，網友也紛紛留言：「跨國小青梅要一直好好的」、「愛姐，你真的太愛她了」、「媽呀，真的好想你們了」、「我要笑死，劉詩雯以後不許和福原愛坐着自拍，她太白了」、「愛醬和詩雯姐還有大金姐是最好的姊妹、地球人都知道」、「球迷準備好了，等待愛醬繼續發合照出來」、「小姐妹都要越來越好，越來越幸福」。

福原愛恢復單身後，與橫濱男越愛越高調，兩人先前更被拍到在VIP包廂觀賞J聯盟足球賽，而且互動「宛如新婚夫妻」，不過爆出不倫風波後，雖然被日媒評選為女藝人身價暴跌第一名，不過仍無損她的地位，預計今年4月將以青森大學客座副教授頭銜回學校教課。