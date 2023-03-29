女星徐凱希從節目《我愛黑澀會》發跡，參加過第一季《超級星光大道》，雖然歌藝精湛，可惜無緣打進前十強，後來轉戰主持界，更以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎，事業有成的她，卻在年初認了與交往2年的男友分手，如今爆出密戀「富二代」邱柏翰，還被直擊在街上搭肩，一同返回住處，可見愛得相當火熱。

徐凱希年初認了結束2年戀情，3月初便傳出與「百億富二代」邱柏翰交往，主要是兩人曬出去韓國的滑雪照露餡，根據《鏡週刊》報導，雖然兩人相當低調沒有合照，但男方限動中可以看到徐凱希身影，才讓這段關係曝光，對此，經紀人表示這趟旅行是一群朋友出遊，間接否認戀情，但被問到是否有發展可能?這才鬆口表示：「都到了適婚年齡，讓他們自己去發展」。

徐凱希與邱柏翰曬出赴韓國的滑雪照，才讓戀情露餡。（圖／xxabbyc IG）

雖然經紀人對兩人關係語帶保留，不過徐凱希先前被拍到和邱柏翰跟友人們唱完歌後，先是站在路邊有說有笑，氣氛相當融洽，結束後兩人便向所有人告別，接著在路邊攔計程車離開，過程中，邱柏翰直接把手搭在徐凱希肩上，徐凱希則是依偎在邱柏翰身上，互動相當甜蜜，最後則是返回男方住處，兩人關係不言而喻。

邱柏翰身分也被起底後，父親是擁有百億身價的前「股市大王」榮安邱，而他也曾在8年前捲入李蒨蓉的「阿帕契」事件，當年檢方偵辦阿帕契案時，唯一未到案的勞乃成妻舅就是邱柏翰，搭機來台時隨即被調查局人員帶往應訊，引發一陣熱議。