5天清明連假將至，新北市衛生局提醒，連假首日各院皆維持平時周六時段門診，連假次日適逢周日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業。

連假第三日為彈性休假，各院皆維持平時門診時段；連假第四日為兒童節，部分醫院仍維持正常門診或開放部分門診，淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院等10家醫院則暫停門診服務。

連假最後一天為清明節，多數醫院休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等醫院則仍有提供上午時段部分門診服務，建議民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診。詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁（網址：https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）。

衛生局提醒民眾連假外出掃墓或出遊要記得防範蚊蟲叮咬，若有發燒或呼吸道症狀，則建議在家休息，避免非必要外出。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供市民就醫參考。