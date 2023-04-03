清明連假第三天天氣晴朗 麗寶樂園湧進人潮大排長龍

兒童清明連假第三天，中部天氣晴朗！后里麗寶樂園渡假區迎來渡假人潮高峰。麗寶樂園指出，樂園祭出12歲以下只要99元的超殺優惠，吸引不少家庭客一早排隊購票入園，上午不到9時30分入場人潮綿延已超過300公尺，樂園全新推出「小丑派對秀」小朋友還能上台與小丑玩遊戲，充滿互動的表演廣受親子家庭喜愛。
麗寶樂園指出，福容大飯店還有LINE FRIENDS 主題房，包括「糖果樂園」、「童話森林」等場景在兒童節連假期間訂房率都提高三成以上，五天連假預計麗寶樂園渡假區可以突破20萬人次。
遠從高雄專程北上的鄭小姐說，今天揪了10個家庭、30多個人一起來樂園，不少小朋友可使用12歲以下99元的優惠，省了快萬元，非常划算。
一早就搶先卡位排到隊伍最前面的葉先生表示，他這趟是專程為了麗寶的斷軌雲霄飛車「搶救地心」而來，因為上個月來玩巧遇設施年度保養，這次特別選在兒童節連假來玩，預計要坐好坐滿，好好享受兒童節假期。
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