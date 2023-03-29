金曲台語歌后張秀卿、張惠春（SAYA）、林俊逸等人29日舉辦記者會，宣布將在4月29日、30日於台北國際會議中心參加「歌之饗宴7 卿親歌聲演唱會」。52歲的張秀卿在現場誇下豪語，預告當天將大秀特技表演，更透露，從小筋骨很軟Q，小學三年級就會劈腿，「我天生會劈腿、下腰，到現在都還可以。」

她也表示，當天開唱會與林俊逸搭檔演出，若他表現優異，她能在台上下腰，讓林俊逸坐在她肚子上，他一聽到秒婉拒，笑喊：「那我不要表現太好。」她憶起去年跟林俊逸在同場演出，豈料她當天身穿亮麗魚尾裙，卻意外踩到裙子滑倒、瞬間坐倒在地，十分驚險，昨直言，這回會特別改良、訂製華服，大秀好身材，計劃大展身手、挑戰翻跟斗。

張秀卿與小12歲的老公王國贊結婚10年，感情甜蜜，她近日正忙宣傳新專輯、商演等工作，時常四處奔波，放閃說，老公個性很體貼，當她一收工回家，老公就放熱水，2人會一起泡澡放鬆，甚至還會互相搓背、按摩，她浪漫表示，「我沒留指甲，就是為了幫老公搓背」，夫妻倆私下生活充滿情趣。

SAYA育有一雙兒女，近年花許多時間陪伴小孩成長，兒子目前15歲、女兒12歲，熱愛舞台的她透露，孩子現在都逐漸長大，可以開始花時間在自己身上，期待演出時，熱情與樂迷互動，呈現輕鬆愉悅的氣氛；更提到，她將在「歌之饗宴7」演唱會獻唱，剛好她生日是1977年7月7日，與7很有緣份。