桃市府規畫清明掃墓接駁公車，民眾可多加利用搭乘。（交通局提供／蔡明亘桃園傳真）

今年清明連續假期適逢兒童節，假期長達5天，為因應國人慎終追遠的民俗及疫情趨緩，預期可能湧現掃墓祭祖、返鄉或旅遊人車潮，桃園市楊梅警分局依往年經驗提供清明掃墓、假期旅遊等交通重點，讓楊梅區及新屋區鄉親有充足資訊避開車潮。

楊梅警分局表示，雖因疫情影響部分民眾已提早掃墓，仍有利用清明連假前往掃墓祭祖的民眾，警方針對連假期間加強楊梅區第五公墓（中山南路800巷）、富岡集義宗祠（新明街）、笨港公墓（台15線旁）及各宗祠祭祖等掃墓熱區實施交通疏導。

4月1日當天早上7至12時楊梅生命紀念園區至中山南路800巷口全線封閉，禁止一般車輛進入，並在周邊路段及路口派有員警及社區巡守隊員指揮疏導，請參加民眾遵守指引，並提供接駁專車（10至15分鐘1班）由中山南路800巷口至楊梅生命紀念園區，參加當日春祭活動的民眾可多加利用。4月5日清明節當天上午各地掃墓人車潮多，楊梅往返新屋掃墓祭祖民眾可多利用台31線、台66線、梅高路等替代道路，避開易壅塞的楊新路段。

楊梅警分局提到，另因應連假出遊車潮，配合高速公路局規畫高乘載等重點交通疏導措施，高乘載管制時間、路段為4月1日上午6至12時，幼獅交流道及楊梅交流道南向入口匝道實施高乘載管制，管制時段可駛入車輛為救護車輛（含捐血車及血液運送車）、大客車、計程車（含多元化計程車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（駕駛人或乘客，須出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）、乘載3人（含）以上小型車才能駛入。另中油及其他石化公司油品制式油罐車輛、郵局郵務車輛、地方政府所屬垃圾車可不受管制進入。

楊梅警分局提醒，民眾出門前可先利用高速公路1968、桃園市交通資訊網、即時影像監視器、桃園人潮警示燈號等APP軟體和網頁，即時查詢道路狀況，提早規畫行程，避開易壅塞路段與時段，減少等候時間。