長期致力於推動環境教育的「中區環境教育場所聯盟」，目前成員有16個公私立機關或單位，每年由1個單位擔任盟主，今年輪到中科管理局接任中區環境教育場所聯盟盟主，將持續透過環境與教育的潛移默化，盼讓環境保育觀念融入日常生活，也深化中科園區。

在台中市環保局、教育局及中華民國環境教育協會等單位見證下，中科管理局主任祕書江增彬代表出席「112年度中區環境教育場所聯盟盟主交接典禮」，在聯盟會旗交接後，中科管理局接任中區環境教育場所聯盟今年盟主。

中科管理局指出，中科開發至今20年，持續投入環境永續的精進，從2016年起陸續推動台中、后里及虎尾等3個園區汙水廠申辦取得環境教育設施場所認證，去年台中園區汙水廠更參加環保署環境教育設施場所及機構評鑑奪下環保／節能設施組評鑑優異。

中科指出，中部科學園區的開發以生產、生活、生態、生命四生共榮為目標，未來將持續朝向節能永續等方向精進，今年也將攜手聯盟成員發揮影響力，戮力推動中區環境教育工作。