國泰永續高股息ETF (00878) 上週(3/31)受益人數超越98.5萬人，距叩關百萬整數關卡僅一步之遙，成為新一代國民ETF，凸顯國人對於配息商品的偏好。但除了高股息商品，經歷過去一年聯準會暴力升息，美國長天期公債、投資等級公司債殖利率也來到相對高點，加上聯準會升息循環步入末升段，國泰投信建議，投資人可以把握未來債市多頭趨勢的投資契機。

國泰投資級公司債ETF(00725B)基金經理人林盈華分析，回顧歷史經驗，升息循環末段進場布局債市，往往可以掌握債市多頭趨勢展開的投資機會。根據統計，過去升息循環尾聲到降息前，高信評債券表現通常最佳，觀察相關指數表現，期間美國長天期公債平均漲幅近2成、投資等級債平均漲幅達1成。

林盈華指出，國泰投資級公司債ETF投資標的，精選殖利率4.5%以上的債券，且排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，有助於抵禦2023年經濟下行情境裡，企業獲利下滑、無法償債的違約風險。

另一方面，受到矽谷銀行、瑞信倒閉等負面消息影響，三月美銀經理人調查中，經理人預期衰退的比率由24%上揚至42%，創2022年7月以來最大月增幅，市場經濟悲觀預期升溫；國泰投信建議，投資組合中適度納入美國公債、高信評債券ETF，透過股債配置分散投資風險、降低波動度。