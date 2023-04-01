花蓮「兩潭自行車道」跨越4個鄉鎮市，因去年颱風導致護欄損壞，加上部分設施年久失修，縣府為此向交通部爭取修繕經費3000萬元，整修工程近期已完工，提升自行車道安全並打造更舒適的自行車騎乘環境。

兩潭自行車道全長約43.5公里，橫跨新城鄉、花蓮市、吉安鄉及壽豐鄉4鄉鎮，北起七星潭，串聯至鯉魚潭等，由海岸線連接至花東縱谷的自行車道，沿途利用海堤、廢棄舊鐵道、田園鄉間等道路，建置成自行車愛好者騎乘率最高的自行車道。

縣府觀光處長張志翔表示，兩潭自行車道中的青山段，由於位於山區日照不足且潮濕，該路段鐵製護欄已嚴重鏽蝕，周邊木造的木瓜溪景觀平台設施也因環境溼氣重嚴重腐蝕不堪使用，加上去年颱風掠過大雨風，因此爭取經費一併整修。

兩潭自行車道設施損壞，部分護欄重建，提升安全與美觀。縣府觀光處提供／王志偉花蓮傳真）

他說，工程除了將沿線4880公尺護欄及1座景觀平台拆除重建外，既有步道里程及方向標誌牌亦全面減量整併，改善影響騎乘視覺設施，藉整體工程改善打造具有自然景觀性、騎乘安全性的友善自行車環境。

另在「兩潭」、「兩鐵」自行車道串連銜接處因有高低落差，也重新規劃設置牽引道，串連美崙溪畔與太平洋公園，提供騎乘自行車及散步的民眾安全且便利的空間。

花蓮「兩鐵自行車道」可由火車站的自行車道出發轉接，行經美崙山畔的美崙溪至北濱公園海灘，也能讓自行車騎士感受在地的自然人文生態景觀。利用清明連續假期，天氣放晴，自行車車友可到花蓮享受「兩潭」、「兩鐵」騎乘樂趣。