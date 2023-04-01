「盈淚歌后」姚蘇蓉因《秋水伊人》一曲爆紅，之後更以《今天不回家》紅到海外，連已故香港男星張國榮都是她的粉絲，但在第30屆金馬獎演出後就宣布退出歌壇，如今已過了30年，77歲驚人近況全曝光！

姚蘇蓉的徒弟、「小姚蘇蓉」劉明珠近日接受《三立新聞網》訪問，透露自己曾拱師父復出開唱，還開玩笑說：「我和她女兒就是現成的合音天使。」但姚蘇蓉一聽直喊不要，還強調：「我不需要再為任何人這麼辛苦，我現在又不缺錢！」劉明珠對此也表示認同，「就算再怎麼愛唱歌的人，每天吃鮑魚、魚翅也會膩吧！」

77歲的姚蘇蓉雖然看得見歲月的痕跡，但看起來仍神采奕奕。（圖/臉書 偉毅的私房照）

至於被問到：「近年有人想花大錢請姚蘇蓉復出開唱？」讓姚蘇蓉聽了不禁自嘲：「我老太婆一個了，幹嘛還出來啊！」劉明珠更強調：「姚蘇蓉不缺錢，她家是開銀行的有誰比她家更有錢，姚姐當年引退50多歲而已，她有個心態，就像劉文正一樣，把讓觀眾、粉絲留住她在台上美好的那一面。」不僅揭露了姚蘇蓉驚人的家世背景，也道出她晚年心願。

事實上，姚蘇蓉去（2022）年生日時就被曝光過近況，「偉毅的私房照」透過臉書貼出多張慶生的照片，只見她擁有一頭烏黑濃密的頭髮，配戴一副閃著金鍊的黑框眼鏡，儘管身上留下歲月的痕跡，整個人仍神采奕奕，還對著鏡頭開懷大笑，看起來相當快樂。