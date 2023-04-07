士林地檢署7日偵結高端內線交易案，衛福部食藥署疫苗審查委員劉滄梧，涉嫌洩漏高端獲授權的利多給施姓妻子，檢方查出，施女聽到消息後心存猶疑，傳訊給1名命理師，問他「可以買嗎？」對方首肯後，施才以約260元左右的價格，買入20張高端股票，事後以276元賣出，實際獲利15萬元。

士檢偵查高端炒股案，過程就曾被質疑雷聲大雨點小，沒有任何衛福部官員被約談，事後高端高層也都不起訴，只發現參與審查的劉滄梧，回家後跟妻子提此事，妻子偷偷買股小賺一筆。

而劉妻之所以漏餡，是她聽到丈夫講的利多後，傳簡訊給她十分相信的命理師，問對方可否買這張股票，對方點頭後她才決定購入，檢方在過濾手機通聯時發現這段對話，才認定劉妻靠內線炒股獲利。

施女庭訊時，表示訊息不是丈夫主動告知的，是他有一次星期天也出門開會，她覺得很不尋常，吃晚餐時問他怎麼回事，劉滄梧才說「高端疫苗通過專家會議了」，她當時想說既然通過，股票應該會漲，是瞞著先生請教命理師才買入的。

檢方認為，劉的行為雖屬不當，但無積極證據證明劉有協助妻子買股票，難認劉滄梧參與炒股，罪嫌不足將劉不起訴。