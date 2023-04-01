《悲情城市》闊別33年後再度重返香港影院大銀幕（牽猴子影業提供）

出品人邱復生表示，未來三年內《悲情城市》不會上串流平台，只在戲院大銀幕放映（牽猴子影業提供）

全新4K數位版《悲情城市》2月底全台上映，引起話題熱議、票房口碑持續不墜後，明日（4／2）將於本屆香港國際電影節「華語經典修復」單元登場。這是自從該片1989年12月21日在香江上映，闊別33年後再度重返香港影院大銀幕，由於故事內容敏感，消息一出，早已備受香港影迷關注期待，在電影節預售票開賣當天，即成為本屆最熱門的秒殺售罄電影！

今年第47屆香港國際電影節的「華語經典修復」單元，共精選4部經典佳片，計有：《悲情城市》（侯孝賢導演）、《少年吔，安啦！》（徐小明導演）、《獨立時代》（楊德昌導演），以及香港導演譚家明執導、張國榮和夏文汐主演的《烈火青春》。其中光是台灣電影就囊括了3部，顯見這幾年台灣電影在國家影視聽文化中心推動下，經典國片數位修復的豐碩成果。

這也是全新4K數位版《悲情城市》繼台灣上映後，首次在海外亮相，加上電影出品人邱復生日前表示，為尊重電影於戲院映演質感和時代情懷，未來三年內《悲情城市》不會上串流平台，只在戲院大銀幕放映，使得這兩場電影節映演，更受矚目。

1989年出品的《悲情城市》，是台灣政治解嚴之初，首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影。透過一個台灣基隆家族興衰，帶出一段台灣最敏感的大歷史。當年一舉奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片，不但鼓舞台灣電影創作者，開啟國片在全球各大影展引領風騷的美好年代，就一部國片而言，能於政治歷史、文化美學、技術革新上，迸發如此強大影響力的作品，迄今仍是唯一。