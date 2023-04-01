中職34年新球季開打，樂天桃猿靠著代打的廖健富從中信兄弟王牌投手德保拉手中轟出逆轉3分炮，率隊以4比1擊敗衛冕軍，搶下「開門紅」，新洋投威達爾主投6局失1分拿下來台首勝。

桃猿此役前6局攻勢比兄弟多，但總是欠缺適時一擊，3局上陳晨威試圖盜壘卻漏踩二壘壘包出局，下半局兄弟靠著2支安打加短打推進先馳得點。

落後的桃猿在7局上展開反攻，1出局後梁家榮獲得保送上壘，宋嘉翔再補上1支安打，也是他生涯首安，此時桃猿決定啟用代打廖健富，他從德保拉手中敲出右外野3分炮，8局林立再從江忠城手中敲出陽春炮穩住勝果。

「就覺得那是個機會。」總教練曾豪駒賽後提到，整場比賽球隊在攻擊串連度做的不是很好，剛好等到機會啟用代打，「他有掌握到機會，幫助球隊把氣勢提升下來，這就是團隊，大家盡力去完成任務，贏球機會就會提高。」

今天賽前德保拉生涯被打擊率為2成34，而廖健富對戰德保拉打擊率則為2成65，能夠開轟他笑說是碰巧，他認為，自己對戰德保拉數據並沒有特別優異，只是盡力去把握機會，當球隊把士氣打起來，他透露，6局時教練就有提前要他做準備，最後收到不錯效果。