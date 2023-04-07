富邦悍將「全員Run For Green™」主題日將於 15、16日在新莊棒球場登場，邀請球迷一起加入地球隊，以實際行動為地球永續盡一份心力。首日將請到「長跑女神」雷理莎擔任開球嘉賓，16日賽前則邀請「台灣最速男」楊俊瀚開球。

富邦悍將與富邦金控繼去年４月首度舉辦綠色永續賽事並獲得熱烈迴響後，今年再次攜手打造綠色永續主題日。將於新莊棒球場內放置本體採用可重複使用及回收的D-BOARD紙木板系統化環保回收站「Green Station」，並持續推出球員汰換之裝備再製的Green Lab系列商品，球員們也將再穿上環保主題球衣，透過全方位綠色永續行動，打造綠色賽事與球場生活體驗，也將於球場場邊推出永續闖關活動。

15日的賽事將邀請在2022台北馬拉松以及2023新北市萬金石馬拉松皆得到全馬國內女子組冠軍的「長跑女神」雷理莎擔任開球嘉賓。雷理莎在國中時創下1500公尺三連霸的成績，4分30秒50的紀錄至今沒人能打破，並持續參加各大賽事，更設定要挑戰2024巴黎奧運的目標，法日混血的她將首度來到新莊球場開球。

16日則邀請到「台灣最速男」楊俊瀚開球，他在2017年的世大運為台灣拿下睽違26年的田徑短跑金牌，在田徑場上持續挑戰自己的極限，上個月在原住民運動會拿下個人在賽會的第10面金牌，今年楊俊瀚更準備前進杭州亞運再為台灣奪牌爭光。