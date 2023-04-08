味全龍先發投手鋼龍此役繳出7局僅被敲2支安打、失1分好投，接手的林逸達、趙璟榮都沒讓對方上壘，3投合力壓制中信兄弟打線，以7比1拿下2連勝且是跨季對戰5連勝，兄弟則苦吞近期3連敗，開季戰績1勝5敗。

鋼龍在2日本季初登板主投5.1局飆9K、失3分拿下勝投，今天同樣再碰「黃衫軍」表現更上層樓，主投7局僅用83球其中有61顆好球，投出5次三振、2保送，僅被敲2支安打、失1分，拿下本季第2勝。

總教練葉君璋表示，鋼龍不管在控球、各方面都比上一場更進入狀況，本來教練團有考慮讓他續投，但因為天氣較冷、身體有些緊繃，怕讓他受傷決定就此換投。

鋼龍也說，此役能夠壓制兄弟打線主要是靠守備幫忙，加上捕手劉時豪配球幫忙，投起來更加順手。來台進入第3個球季還能展現壓制力，鋼龍指出原因，主要是在配球靈活搭配，讓對方打者不容易猜測到要投的球路。

不只投手有好表現，龍隊攻擊端也成功突破兄弟王牌投手德保拉，他此役先發5局用95球，投出4次三振、3保送，被敲7支安打、失3分（2責失），吞下本季第2敗。

葉君璋認為，要從德保拉這樣的投手手中攻下很多分數十分困難，此役能夠勝出最大關鍵是投、捕手降低失分，讓球隊有贏球機會。