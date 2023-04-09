統一獅以2比1擊敗富邦悍將，獅隊奪下4連勝，富邦則吞下4連敗，兩隊全場各敲1支安打，獅隊是胡金龍陽春炮，富邦則是靠著高國輝在9局上敲安打破鴨蛋，寫下中職史上2隊單場最少安打的比賽；另外獅隊1安打奪勝是中職史上第4次。

此役上演低比分投手戰，前5局2隊都沒有敲出任何安打，富邦靠著四壞球保送及高飛犧牲打在3局上先馳得點，獅隊則是在5局下靠著四壞球保送及投手守備失誤追平比數。

全場首安出現在6局下，胡金龍從洋投肯特手中敲出中外野陽春炮，也將比分超前，而富邦的安打數直到9局上才由高國輝開張，但接下來攻勢沒能延續，最終獅隊就以1分差勝出，全場2隊共敲出2支安打改寫中職單場最少安打數。

過去中職史上共出現3次單場3支安打的比賽，分別是2003年8月15日第一金剛vs.興農牛、2017年6月18日Lamigo桃猿vs.富邦悍將、2021年7月22日味全龍vs.統一獅。