4月4日兒童節快到了，不少爸媽會帶小朋友到店家買玩具，玩具廠商也不斷推陳出新，品項琳瑯滿目。中市經發局自今年1月起持續抽查，至今抽查73件玩具，其中5件不合格，不合格率近1成5，要求業者限期改善，否則將依違反商品標示法查處2萬到20萬元罰鍰。

經發局表示，自今年1月起，經發局持續辦理玩具商品抽查，截至目前已抽查73件，其中5件不合格，抽查不合格的主因包含「不符規定態樣為玩具名稱」、「材質明顯和實體玩具不相稱」等，皆已要求業者限期改善。

經發局也提醒，家長在選購兒童玩具時，要注意購買附有「商品檢驗標識」及「完整中文標示」的玩具商品，若業者標示不清、販售未標示商品檢驗標識的玩具商品，經查獲若業者在限期內未改善，將依《商品標示法》查處2萬至20萬元罰鍰。

經發局指出，玩具屬應施檢驗玩具範圍，須依國家標準 CNS4797「玩具安全」進行檢驗並貼附「商品檢驗標識」。家長選購及使用玩具時，勿讓孩童將玩具放入口中啃咬，以免攝入塑化劑；玩具附件的提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險；使用玩具後，應保持洗手習慣，勿將非適用年齡玩具給幼童玩耍，才能買得開心，玩得安心。