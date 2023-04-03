小心惡犬出沒！ 6犬群聚大里停車場圍殺1貓，殘忍畫面曝光。（里長提供）

台中大里內新里新和街37巷停車場凶惡野狗群聚出沒，今（3日）凌晨4點發生6隻野狗圍殺1隻貓的殘忍事件，大里內新里長林溢源憂心野狗危害老人、小朋友，也通報主管單位，台中市動保處已派員到現場調查、處理。

林溢源提供一監視錄影畫面，場景是新和街37巷一停車場，畫面中先是一隻野貓竄出，隨後一隻又一隻野狗出現，最終野貓遭六隻野狗圍殺，其中一隻黑狗還將野貓叼出，直至其奄奄一息眾惡犬才散去，留下野貓曝屍街頭。

林溢源說，這群野狗很危險，如果有小朋友或老人遇到就麻煩了，他也將畫面及資訊轉發至內新里群組，提醒大家注意，也轉請清潔隊注意追蹤通報，以防意外。

對此，台中市動保處指出，將派員前往調查了解。也提醒民眾，如遇流浪犬聚集，把握「要小心、要冷靜；不接近，不挑逗，不獨行，不快跑，不邊走邊吃」的「二要五不」原則，維護自身安全，待慢慢離開、確保安全後，再撥打1999通報，由動保處到場重點捕捉。

動保處強調，目前已實施精準捕捉作業，捕犬對象以兇猛具攻擊性及病重犬隻為優先。一旦受理民眾陳情後，將派員前往現場調查及處理。