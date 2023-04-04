臺企銀表示，用戶透過開啟行動銀行App、點擊i-Money並跟它說話等「開、點、說」三步驟，就可繳交信用卡費、五大電信費、四大直轄市路邊停車費、eTag儲值費及保險費等，且無論是否為客戶皆可使用口說功能，真正做到不出門、不動手、只動口的貼心服務。

臺企銀i-Money上線即獲得外界肯定，去年已搶先推出轉帳、帳務查詢、導航等特色口說功能，今年延續即時（immediately）、創新（innovation）、極優（incredible）的3i設計概念，持續升級客戶體驗。

臺企銀指出，此次結合語音識別、自然語意處理、語意理解及語音合成技術等AI人工智慧科技及API程式介面技術，透過「Double A」驅動臺企銀數位金融科技，推出與民眾生活緊密相連的繳費服務，讓客戶體驗持續升級。

臺企銀表示，截至2月已累計金融專利數達34件，未來將持續聚焦智慧客服、流程自動化機器人RPA、智能語音小幫手、生物辨識等AI數位金融創新應用，提供客戶更快速、簡單、人性化設計的數位體驗。