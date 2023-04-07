ChatGPT掀起科技業AI熱潮，但也出現不少聲音，以安全為由呼籲暫停對AI領域的研究。然近日谷歌（Google）前執行長施密特（Eric Schmidt）則警告，停止對AI的研究，只會讓大陸有機可乘。

施密特接受《澳洲金融評論報》專訪時表示，他認為人們對AI的擔憂很合理，甚至低估這些隱憂，實際情況可能比設想的更糟，隨著大型語言模型規模愈變愈大，「可能會出現我們無法理解的緊急行為」。

施密特離開谷歌後，成立一個名為「特別競爭研究項目」的無黨派智庫，旨在美國面臨大陸挑戰領導地位的情況下，為強化新興技術長期競爭提供建議，而AI則為主要關注重點之一。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）及蘋果聯合創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）等數百名科技巨頭，上周發表公開信呼籲暫停訓練比GPT-4更強大的AI系統，為期至少六個月，因為無法確定其是否受控。

但施密特說，問題在於正確答案是什麼，他不同意暫停6個月的研發，「因為這只會讓大陸受益」，當務之急，科技業領袖應該齊心制定AI的使用標準，架設一個「合適的護欄」，如果產業無法在這方面達成共識，政府將不得不介入並強化自身的標準。

施密特對AI失控出於兩個擔憂，隨著規模越大並越複雜，不久的將來，人類可能無法根據問題，去了解AI究竟知道些什麼，更遑論測試它；第二個隱憂是，AI可能會被「邪惡的人」所利用，他舉北韓為例，可能會用來網路攻擊。