新北一名阮姓男子前年某日清晨6時許，在KTV前面發現A女喝醉準備坐上計程車，便開車尾隨計程車，待意識不清的A女下車後把她載到汽車旅館，乘機發生1次性行為。新北地院審結，依犯乘機性交罪，判阮男有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，阮男與A女素不相識，2021年2月間上午6時許阮男於KTV門口目睹喝醉的A女獨自搭乘計程車，便駕駛自小客車尾隨計程車，待計程車於A女社區停下後，阮男遂走上前向不知情的計程車司機佯稱為A女友人，會送A女上樓等語，實際上阮男讓意識不清的A女坐上自己的車，將A女載到汽車旅館藉機發生性行為，直到A女清醒後察覺有異樣報警處理，阮男的犯行才曝光。

新北地院審理時，阮男稱，只是想搭訕A女，才會駕車尾隨計程車到A女的住處，他於A女下車時與其搭話，是A女自己走到他的車上，同意跟他去汽車旅館休息，當時A女精神狀況清楚正常，否認做出乘機性交行為。

但法官勘驗A女的證詞，發現A女稱返家途中遭人帶往汽車旅館並發生性行為，前後證述一致，再參酌計程車司機的證述，認定阮男的確趁A女酒醉、無法抗拒之際乘機發生性行為，酌情後依犯乘機性交罪，判阮男有期徒刑4年。可上訴。

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