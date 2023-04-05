從醫生轉職當YouTuber的77老大以美容保養、兩性情感為主題拍攝影片，頻道成立五年有超過百萬的訂閱數，檯面上經常探討兩性關係並替女性發聲，深獲女性網友支持，不過他私下的感情世界則相當低調；時報周刊CTWANT三月九日晚間，就在某高檔美式牛排館巧遇他與一女子甜蜜用餐，餐後兩人走出餐廳自然地勾起手在路邊散步，接著攔車前往旅館續攤到凌晨才一起返家，行程就是熱戀中愛侶。

用餐完畢後77老大和女伴走出餐廳。（圖／本刊攝影組）

兩人離開餐廳就立刻牽起手還摟來摟去，相當親密。（圖／本刊攝影組）

三月九日晚間，本刊在台北市松山區某高檔美式牛排館，巧遇知名YouTuber 77老大與一女子甜蜜用餐，十點左右，兩人餐畢一起走出餐廳，女方身穿桃紅色上衣、白色短褲，手上拿著米色大衣，臉上總是掛著甜美笑容，長相算是清秀甜美，仔細一看，女伴肩上背的是古馳名牌包，打扮入時。

一路上77老大和女伴說說笑笑，他還把女生的手拉近自己胸膛裡。（圖／本刊攝影組）

兩人先去便利商店買東西。（圖／本刊攝影組）

走出大門後，這對愛侶自然地勾著對方，從兩人的默契和配合度來看，應該已經交往不算短的時間，原本走到路邊看似要攔計程車的他們，突然改變主意返回人行道上，原來是想在餐後甜蜜的散步約會，兩人就這樣一路緊牽著手，77老大邊走邊說說笑笑，時而用手勾著女伴的脖子，時而將對方的手抓到胸口並含情脈脈地看著對方，逗得對方一路開心的笑著，臉上一臉幸福滿足的樣子。

小倆口一起上計程車。（圖／本刊攝影組）

計程車將77老大和女伴載往摩鐵。（圖／本刊攝影組）

就這樣談笑了十多分鐘，兩人走了近一公里後走進超商買了點飲料等商品，接著才搭上計程車，時間接近深夜，本以為劇本通常是回家休息，然而兩人卻還不累，搭上車後一路直奔大直的薇閣精品旅館續攤，直到次日凌晨近一點，才結束了甜蜜的薇閣之旅。

小倆口再次搭了乘計程車返回大安區，一點多，下車後的他們同樣牽著對方的手，走在騎樓時，77老大看似為了拿口袋中的大門鑰匙才放開女友的手，開門後不忘先讓女伴進門，處處展現貼心一面，而他們明明要返家去還先赴旅館浪漫一番，也真的稱得上是情趣滿滿。

兩人在裡頭待了兩個半小時後離開。（圖／本刊攝影組）

一路呵護女伴到家，77老大很紳士地先讓女伴進門。（圖／本刊攝影組）

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