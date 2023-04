菲律賓政府3日宣布新增4座美軍進駐基地的確切位置,其中3座位於呂宋島北部,必要時或可起到協防台灣的用處。美國國防部副發言人辛赫(Sabrina Singh)對此表示,這些新地點的選擇主要是基於區域戰備因素,使得美菲彼此能夠「更無縫地應對印太地區的一系列共同挑戰」,不論是面對自然災害或者是人道主義危機。

菲律賓總統辦公室公布新增可供美軍使用基地的位置,有3座位於菲律賓北部,包括卡加延省(Cagayan)一座海軍基地和一座機場,以及鄰省伊薩貝拉(Isabela)一座陸軍軍營。位於卡加延省聖安娜(Santa Ana)的海軍基地距離台灣僅約400公里。第4座基地則位於巴拉旺島(Palawan Island)南端外海的巴拉巴克島(Balabac Island),地點靠近南海。

菲律賓是美國在亞洲擁有的5個條約盟友中歷史最為悠久的一個,雙方在2014年又簽署了《加強國防合作協議》(EDCA),該協定允許美國進入菲律賓基地進行聯合訓練、預先部署設備以及建造跑道、燃料儲存和軍事住房等設施。菲律賓此前已根據EDCA提供了5個地點,如今增至9個。不過,ECDA並不包括美國在菲律賓永久駐軍。

辛赫3日在五角大廈的記者會上表示,新增這些美軍進駐地點將加強美國和菲律賓武裝部隊的協同操作能力,使得彼此能夠「更無縫地應對印太地區的一系列共同挑戰」(respond more seamlessly together to address a range of shared challenges in the Indo-Pacific region),包括自然災害和人道主義危機。

據美國之音4日報導,辛赫強調,美國作為菲律賓的朋友和盟友,七十多年來肩並肩站在一起。「我們堅定不移地履行條約承諾,堅定我們對建立一個更加和平、安全和繁榮的地區的共同願景。」

「我們不會在這裡尋求永久的基地。」辛赫指出,美軍將會在新增的4個地點提高部隊輪換,但主要是為了聯合訓練以應對任何可能的自然災害及人道主義危機,同時反映了對於區域情勢的準備。

位於呂宋島北部的3座軍事基地,距離台灣最近僅約400公里,也引起五角大廈記者會現場記者提問這些新駐地多大程度上有助於提高美國應對台灣海峽突發事件的能力?

辛赫並未針對台海可能爆發的衝突做出直接回應,僅表示新地點的選擇主要還是基於區域戰備因素。她補充說,這是美國和菲律賓之間的安排,以便雙方軍隊促進更好的協同工作能力。至於美國軍隊輪調4個新地點的軍力規模與時間,辛赫未在記者會上作出直接回應。