這座石板隧道遭到居民認為年久失修又無功用，不但會卡到農具進出，還可能有坍塌風險，更有人笑稱「失敗版神隱少女隧道」。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

張芬郁與林靜儀日前接獲陳情，立即聯繫農委會水土保持局台中分局人員兩度到現場會勘，也安排水保局人員沿途記錄有塌陷疑慮的溪流駁坎、山路邊坡等。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰區峰谷路208巷往山上的途中有1座石板隧道，遭到居民認為年久失修又無功用，擔憂會有坍塌風險，於是向立法委員林靜儀和台中市議員張芬郁反映，2人日前聯絡農委會水土保持局安排現勘，並沿途察看駁坎安全性，水保局將再進一步研議評估。

陳姓農民指出，其實這是1座橋，30幾年前曾有位卓姓民眾跑到山裡要蓋宮廟，自行建造擋土牆，又在上方搭了1座石板橋，計畫讓信徒到廟裡時可以從上方通行，未料宮廟沒蓋成，徒留這座石板隧道，他的農作機具幾乎無法通行，相當困擾。

林姓農民也說，這條山路有不少種植龍眼荔枝的農民使用，也有農民住在裡面，過去農具機體型小進出沒問題，近年有大型農具機和車輛要進出，會被隧道卡住無法通過，而且隧道兩側和上方石板有坍塌可能，讓居民相當憂慮。

張芬郁5日指出，她與林靜儀日前接獲陳情，立即聯繫農委會水土保持局台中分局人員兩度到現場會勘，爭取爭取讓山區農民有安全的路通行，除了解石板隧道的危險性和移除的可能性，也安排水保局人員沿途記錄有塌陷疑慮的溪流駁坎、山路邊坡等。由於該石板隧道涉及私人土地，水保局將再評估研議後續處理方式。

張芬郁表示，有民眾經過這條隧道「看嘸用途」，還有人說是「失敗的神隱少女隧道」，讓她啼笑皆非。她說，一定要讓山區居民進出農作時，有安全的路通行，山裡出現這座石板隧道，外觀看似神祕，實際存有危險性，希望主管機關協助農民解決問題。