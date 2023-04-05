我國駐匈牙利代表劉世忠日前在臉書Po文，照片中他將我國國旗用作墊食物的桌布，此舉引發了國民黨立委陳以信的不滿，怒問此舉「對得起國家、人民？」

劉世忠2日在臉書Po文表示，兒子就讀的國際學校恢復了年度「國際嘉年華日」活動，雖然兒子是唯一的台灣學生，「但輸人不輪陣」，他們也精心佈置了「台灣攤位」，各一百份的珍珠奶茶、台式刈包、台式煎餃和鳯梨酥，在一個多小時內就全賣完了。

針對照片中攤位將國旗用作墊桌布的行為，陳以信今（5）日在臉書發文痛批，國旗代表國家，怎麼可以當桌布？「多少人拋頭顱灑熱血，換來這面國旗？多少人終身榮譽，就是蓋上這面國旗？」他怒問，劉世忠身為中華民國的駐外使節，竟把國旗拿來當桌布，請問怎麼對得起國家、人民？

不少網友也在陳以信的貼文留言，他們的意見包括「太過分了！該追究懲處」、「這有點誇張，是沒有其他的桌布了嗎」、「這種水平還可以當代表？到底有沒有讀書」、「DPP會唬弄人民，說這個是國際禮儀」。