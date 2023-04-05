泰山在公告指出，公司去年稅前獲利約66億元，應大方與股東、員工、董事分享獲利，且公司章程明訂董事酬勞上限為5％，提撥3％應屬合理，董事會亦投票通過提撥3％董事酬勞。

泰山在3月31日公告的111年度財報，在處分全家股權利益66億挹注下，稅後純益59.18億元，每股純益12.17元，創歷史新高；5日則補充公告獨董杜英達、陳敏薰、李明輝等董事會討論事項二：擬訂111年度董事酬勞分派總額提案、審計委員會討論事項六：擬請討論泰山「營運資金彙總陳報審計委員會辦法」案、薪酬委員會/討論事項一：111年度董事薪酬發放提案等表示反對或保留意見。

其中獨董陳敏薰同時也是薪酬委員會委員，在薪酬委員會即表達原提案發放3％的董事酬勞，金額太高，所以反對，在董事會亦持續表達不同意分派3％董事酬勞，泰山則指出，公司去年稅前紅利前獲利約66億元，應大方與股東、員工、董事分享獲利，且公司章程明訂董事酬勞上限為5％，提撥3％應屬合理，董事會亦投票通過提撥3％董事酬勞。