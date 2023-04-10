泰山對於此次龍邦等7名股東將召集2023年第二次股東臨時會日期並未提出說明，但最後過戶日期在5月2日。泰山公司本身召開的年度股東會日期在6月30日，且泰山年度股東會並沒有董事改選的議案。

公司法第173條之1修正案為市場上所稱的「大同條款」，主要內容在於公司持股逾50％股東，持股滿3個月，得依法召開股東臨時會。

泰山並針對重訊進一步說明，龍邦國際（2514）提出之「符合公司法第173-1條股東申請持股證明書」、「公司法第173條之1申報申請書」等文件，僅記載龍邦公司為代表提出申請之股東，然本件究由哪些股東提起、各自持股為何？是否為繼續三個月以上，持有已發行股數過半數之股東，方得自行召開股東臨時會？相關資料則付之闕如，公司實無從確認核實，但基於對主管機關指示之遵從，公司即按要求發布本重大訊息，後續將進一步洽請證交所提供相關文件，依法辦理，以維全體股東之權益。