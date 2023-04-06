民進黨2024大選立委提名策略小組今下午再度開會，由於協調並不順利，據了解，全台15個初選區，只有屏東縣第一選區一人簽署切結退選，但該選區還有其他人選競爭無法勸退，因此15選區全部初選，預計於4月17日辦理初選民調。

據了解，屏東縣第一選區現任立委鍾佳濱，原本與無黨籍立委蘇震清關係不錯、被視為總統府前秘書長蘇嘉全人馬的黃信茗，在策略小組溝通俠，簽署切結退選，不過，鍾佳濱危機尚未解除，屏東縣里港鄉的三連霸縣議員陳明達堅持挑戰，所以仍須初選。

與會人士轉述，今天提名策略小組歷時不到1個小時討論，提名策略小組召集人、屏東縣前縣長潘孟安會中重申，針對新北市第一選區（淡水、林口、泰山）等區，請提名策略小組成員繼續努力。此外，提名策略小組預計於4月11日召開最後一次會議，4月12日中執會審查初選候選人資格。

至於基隆市、台中市第六選區（東南、中西區）等現任立委宣布不爭取連任的選區，據轉述，有會者提出，登記參選的基隆市議員張秉鈞、張之豪、鄭文婷及台中市議員黃守達、江肇國、前市議員何敏誠之子何昆霖都很年輕優秀，希望進行初選民調時，可以民主競爭、君子之爭。

提到艱困選區，與會人士轉述，潘孟安會中特別提到，民進黨立委江永昌未登記參選連任新北市第八選區（中和）初選，請提名策略小組持續努力勸進。