111學年JHBL國中籃賽決賽男甲級B組5日就有戲劇性戰役，暌違3季、本季重返8強的花蓮自強，卯上上季第4北市永吉，原本領先的自強在3名相繼受傷、犯滿退場，最終56比57遭永吉逆襲，永吉拿下重要一勝，有利搶小組前二晉4強。

自強國三球員李冠承末節剩6分1秒重摔，後腦先著地皮破血流而不克再戰，隨後隊友江恩凱、楚天云相繼在最後3分21秒、1分38秒五犯離場，團隊作戰如斷大樑，終場前45秒劉世翔雖飆進三分球，突破平手僵局56：53領先，但在還剩29.5秒進攻時間下，永吉李定洋籃下追成1分差，自強叫停後選擇前場發球僅14秒可攻，結果未出手違例，永吉最後一擊游庭愷切入「放槍」，且籃圈不碰，但中鋒周容宇跟進搶下籃板補中，57比56超車，只留給自強最後7.4秒進行最後一波進攻，自強長傳被永吉陳廷睿攔截，雙方爭球時間到點，永吉57比56戲劇性奪勝。

自強輸掉關鍵一役，主力李冠承緊急送醫，傷口得縫針，至於是否有腦震盪，甚至6日對安康能否出賽，都待進一步觀察。

永吉中鋒周容宇攻下24分、15籃板「雙十」，外帶4抄截，李定洋14分、8籃板，游庭愷7分、9籃板、2助攻、3抄截，最後成功攔下自強長傳球的陳廷睿表示，有預測到自強的傳球路線，幸運自己有搶下，且抄得很乾淨，沒犯規問題。

永吉教練檔郭華玲、曾顯智指出：「贏的有點小幸運，尤其之前自強選擇發前場，留給我們10幾秒可反攻，就知道還有機會，但今天外線不準，得再調整。」